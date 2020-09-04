Предложивший патрульным покурить марихуану житель Днепра обиделся, когда его задержали
Несколько дней назад на улице Карагандинской в Днепре мужчина предложил патрульным покурить вместе наркотики. Он подошел к патрульному экипажу в состоянии наркотического опьянения.
Об этом сообщает прес-служба патрульной полиции Днепропетровской области.
"Он показал инспекторам сверток, в котором было вещество, растительного происхождения, сродни наркотическому", - написала прес-служба.
В сообщении отмечается, что 35-летний житель Днепра "обиделся, когда патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу".
Мужчину доставили в Самарское отделение полиции.
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