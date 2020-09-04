Несколько дней назад на улице Карагандинской в Днепре мужчина предложил патрульным покурить вместе наркотики. Он подошел к патрульному экипажу в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает прес-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

"Он показал инспекторам сверток, в котором было вещество, растительного происхождения, сродни наркотическому", - написала прес-служба.

В сообщении отмечается, что 35-летний житель Днепра "обиделся, когда патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу".

Мужчину доставили в Самарское отделение полиции.

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