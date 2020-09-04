В Донецкой области город Торецк остался без электричества. Это случилось после взрыва трансформатора напряжения на подстанции. Также электричества нет на насосной станции 3 подъема канала и на Авдеевском коксохимическом заводе.

Об этом в четверг, 3 сентября, сообщили на сайте Донецкой областной военно-гражданской администрации.

В ОГА подчеркнули, что взрыв трансформатора не связан с боевыми действиями. Авдеевский коксохимзавод будет запитан по резервной линии.

Населению Торецка электроснабжение планируется восстановить после завершения аварийно-восстановительных работ на подстанции НЭК Укрэнерго Центральная-330 кВ.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве из-за аварии на подстанции без света остались почти 1500 домов.

Также мы рассказывали, что Латвия грозит прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью из-за запуска БелАЭС.