В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который под угрозой пистолета отобрал деньги у несовершеннолетнего.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

"Инцидент произошел в вторник, 1 сентября 2020, около 20:00 на Оболонской набережной. Злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у несовершеннолетнего денежные средства. При этом указанный мужчина на глазах у многих свидетелей выстрелил в воздух. Опасаясь за свою жизнь, 17-летний пострадавший отдал ему 500 грн, которые были при нем. После этого разбойник оставил место преступления.

Полиция быстро нашла подозреваемого, который оказался 30-летним местным жителем. Теперь ему сообщили о подозрении в разбое, продолжается досудебное расследование.

Напомним, прокуратура города Киева в Апелляционном суде отстояла наказание для преступника, который на украл у девочки телефон.

Как сообщала "Страна", в Киеве осудили грабителя, который украл у 9-летнего ребенка 700 тысяч гривен по мошеннической схеме. Теперь он проведет в тюрьме более восьми лет.