Стипендия для папы: кто подставил Зеленского

Скандал дня – выдвижение отца президента на пожизненную стипендию и последующее решение Кабмина зарубить этот проект. Точнее, самого скандала не было, но для большинства новость именно так и прозвучала: Владимир Зеленский решил дать своему отцу пожизненную стипендию, а Денис Шмыгаль решил ее не давать.

В общем, на лицо сразу два скандала: во-первых, президент использует служебное положение, чтобы дать преференции родственнику, во-вторых, в верхних эшелонах власти противостояние между Банковой и Грушевского.

На самом деле, все куда банальнее. Согласно официальной версии, премьер просто отозвал проект, чтобы его дополнили в вузах. Причем готовили этот проект Указа президента не на Банковой, а в правительстве (а если быть точнее, то в Минобразовании).

Но в этой истории самое интересное – знал ли Зеленский о том, что его отца представляют на стипендию, которую должен подписывать он сам?

С одной стороны, вроде бы не мог не знать: отец-то знал, что институт его выдвигает, и вряд ли мог не сказать об этом сыну.

Но, с другой стороны, президент, съевший собаку на чистом и черном пиаре, не мог не понимать, во что ему выльется эта история. И тот факт, что проект отозвали в последний момент, говорит в пользу версии о неведении Зеленского, который, узнав об этом, спохватился и дал команду отложить утверждение документа.

Так или иначе, но резонанс вокруг этой темы показал, что повторно выдвигать Зеленского-старшего на стипендию, утверждаемую Зеленским-младшим, нельзя. Хотя вполне вероятно, что отец президента за свою длительную преподавательскую карьеру это заслужил. Увы, подобные конфликты интересов возникают во всех странах, и справедливостью часто приходится жертвовать в пользу политической целесообразности.

А для Зеленского это может стать еще и выигрышным ходом – публично попросить у отца прощения за то, что он останется без стипендии ради того, чтобы власть никто не мог обвинить в коррупции.

Скандал в минской ТКГ: почему поссорились Кравчук и Грызлов



Фото: 24tv.ua

Если ситуация с личным имиджем Зеленского поправима, то у политического имиджа президента – явные проблемы. Это стало ясно после того, как появилась информация о скандале между украинскими и российскими представителями в Минской контактной группе во время переговоров по интернету: диалог на данный момент сорван, и перспективы улучшения (или даже просто сохранения) нынешней ситуации на Донбассе выглядят печальными.

Украинская власть, правда, говорит о прогрессе по темам разведения войск и разминирования, но сепаратисты это опровергают, да и то, что написали члены украинской делегации о скандале между Леонидом Кравчуком и Борисом Грызловым, вряд ли говорит в пользу версии о том, что на переговорах все хорошо.

На самом деле, все уперлось в вопрос о выполнении политической части Минских соглашений. И даже по предварительному пункту – полная нестыковка: Верховная Рада отказывается изменить собственное постановление, которым заблокировала возможность проведения выборов на Донбассе до передачи украинско-российской границы под контроль Киева. А без выполнения этого пункта продвижение в мирном процессе на Донбассе невозможно.

Однако Зеленскому нужна хотя бы иллюзия продвижения. Он уже понял, что попытка повторить политику Порошенко ведет к тому, что и рейтинги становятся такими же, как у Порошенко. А значит, нужно демонстрировать прогресс в достижении мира даже тогда, когда его нет.

Однако долго играть в эту игру не получится – хотя бы потому, что тупик в Минске рано или поздно приведет к возобновлению боевых действий на Донбассе. И пока этого не произошло, Зеленскому нужно все же сделать выбор между движением по пути Порошенко и реальным движением к миру.

"Рошенка по-киевски": как Порошенко хочет выиграть столицу

Фото: "Страна"

В партии Порошенко, похоже, осознали, что, несмотря на достаточно высокий общеукраинский рейтинг, местные выборы могут закончиться для нее крахом. И наиболее показательным местом для этого краха может оказаться Киев. Поэтому по всей столице появились биллборды с изображением Петра Порошенко, которые, в свою очередь, породили слухи о том, что экс-президент хочет побороться за кресло мэра.

Но, естественно, эти слухи оказались неправдой. Порошенко прекрасно понимает, что у него нет шансов в борьбе за главное столичное кресло с действующим его хозяином. И дело не в том, что Виталий Кличко так уж хорош: просто в течение пяти лет – после известных договоренностей 2014 года – он позиционировался как представитель партии Порошенко в Киеве, и теперь столичный электорат просто не сможет понять, зачем на выборах два представителя одной политической силы. При этом выберет, естественно, Кличко как политика, уже отработавшего шесть лет на этой должности.

Кстати, для самого киевского мэра эта его неотделимость от партии Порошенко тоже создает немало неприятностей. Даже в Киеве рейтинг "УДАРа" существенно отстает от рейтинга самого Кличко, поскольку его приходится делить с "Евросолидарностью", а в остальных регионах мэрская партия вообще из-за этого фактически отсутствует.

При этом с Кличко в партии остался ряд политиков еще старого "УДАРа", для которых киевские рамки слишком узкие, и потому главной задачей партии после выборов будет возвращение на общеукраинскую орбиту. И в этом контексте для Кличко, пожалуй, было бы хорошо, чтобы Порошенко пошел на выборы мэра и проиграл ему – тогда можно было бы спроецировать эту победу на всю страну.

Но именно поэтому Порошенко на киевские выборы не пойдет, но свою фамилию, возможно, задействует. Поговаривают о проекте "Рошенка по-киевски" – то есть Марина Порошенко во главе списка "Евросолидарности" в Киевсовет. И ресурсов в столичные выборы будет вброшено много – ведь задача Порошенко обратно пропорциональна задаче Кличко: ему нужно обыграть "УДАР" в Киеве и не дать выйти этой партии на центральный уровень.

Но даже при огромных ресурсах эта задача почти не выполнима: партия, которая идет на городские выборы без кандидата в мэры, обречена на этом серьезно потерять.

Это во-первых. А во-вторых, ресурсы есть и у "УДАРа", и тоже немаленькие: на медиарынке ни для кого не секрет, что штаб Кличко заключили большие контракты со многими из них, и негласное условие этих контрактов – не размещать материалы с критикой мэра. А бороться с Кличко только с помощью "Прямого" и 5-го явно не получится.

Нацсовет против "Прямого"



Фото: 5 Канал

Впрочем, даже имеющиеся у Порошенко медиаресурсы начинают таять. Вчера Нацсовет по ТВ и радио принял решение отобрать лицензию у радиостанции "Прямой FM". Лицензия отобрана по чисто техническим причинам – из-за того, что радиостанция не вещала в двух городах – Марганце и Лубнах, – хотя получила на это лицензию. В самом медиахолдинге считают, что претензии Нацсовета не обоснованы и собираются обращаться в суд.

Причины лишения лицензии действительно выглядят несколько надуманными, и сотрудникам "Прямого" можно было бы посочувствовать, если бы не одно "но": они стали жертвой системы, которую создал реальный хозяин холдинга Петр Порошенко.

Правда, сам Петр Алексеевич вроде бы отказывается от своего руководящего участия в этом проекте, но тот факт, что в качестве адвоката "Прямого" на заседании Нацсовета выступал самый одиозный нардеп "Евросолидарности" Владимир Вятрович, опровергает все опровержения Порошенко. Так что именно хозяин "Прямого" создал систему, которая сейчас уничтожает "Прямой FM".

Это не преувеличение. При "диктаторском" режиме Януковича не было ни одного случая, когда СМИ пытались уничтожить через государственные структуры. Были скандальные смены собственников, были попытки влиять на собственников, но тупое уничтожение СМИ с помощью госструктур – это ноу-хау времен Порошенко. И Петр Алексеевич к этому лично приложил руку.

Да сторонники Порошенко и не скрывают, что в принципе они не против системы – они только против того, чтобы система работала против них. А потому те, кто защищал "Прямой" на митинге, одновременно требовали закрытия "112", NewsOne и ZIK. С такими защитниками "Прямому" журналистской солидарности не дождаться.

Лукашенко – президент Украины?



Фото с сайта Кремля

Александра Лукашенко вписали в ряды сепаратистов и врагов Украины на сайте "Миротворец". Вряд ли президента Белоруссии хоть как-то зацепит эта новость, даже если он о ней узнает. Но вот причины, по которым Бацька оказался в одном списке с Игорем Гиркиным и Игорем Коломойским, весьма интересны. Особенно вторая.

С первой все ясно: Лукашенко ставят в вину то, что он передал задержанных бойцов ЧВК "Вагнер" не Украине, а России. Это же сейчас ставит Бацьке в вину украинский МИД, хотя, собственно, не очень понятно, на каком основании Минск должен был отдавать "вагнеровцев" именно Киеву. Для таких оснований нужно решение хотя бы украинского суда, который признал бы, что те воевали против Украины и убивали украинских граждан.

А выдавать кого-то на основании публикаций СМИ – это был бы поступок в духе нашего СБУ, который запрещал въезд в Украину на основании публикаций "Миротворца". Кстати, интересно, станет ли внесение Лукашенко в реестр основанием для решения СБУ о запрете его въезда на территорию Украины?

Но это все же не так интересно, как второй пункт, из-за которого Бацьку обвинили в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины. Повод для этого обвинения дал рассказ бывшего главы Евросоюза Дональда Туска, который сообщил, что в марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, Лукашенко вполне серьезно просил ЕС пролоббировать объединение Украины и Белоруссии в единое государство с президентом Лукашенко во главе.

Безусловно, в этом можно усмотреть посягательство на независимость Украины, однако, если рассказ Туска правдив, то мотивация была у Бацьки совсем другая – антироссийская: предполагая, что Москва не остановится на Крыме и поглотит всю Украину, а следом и Белоруссию, Лукашенко предлагал создать мощный антироссийский редут под покровительством ЕС. То есть он хотел не уничтожить Украину, а "спасти ее от российской оккупации". И "Миротворец" со своими обвинениями сел в лужу.

Правда, неизвестно, насколько Туску можно верить. Все это выглядит как попытка вбить клин между Путиным и Лукашенко, чтобы ослабить российскую поддержку белорусской власти. Благодаря этой поддержке Бацька до сих пор и держится.