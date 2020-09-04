В Ивано-Франковской области подросток убил дедушку и сильно ранил бабушку. Он хотел убить все свою семью ради интереса.

Об этом сообщают в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

Сообщается, что ночью 1 сентября подросток напал на родных, когда они спали. Он напал на бабушку и дедушку с ножом и молотком. Возле дома в траве обнаружили орудие убийства - нож со следами крови. После преступления 15-летний парень позвонил в полицию и признался в содеянном.

От полученных многочисленных ножевых ранений 73-летний пенсионер погиб на месте, а 69-летнюю женщину с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали - сейчас она в реанимации.

Парень не отрицал своей вины, но не мог объяснить, почему пошел на жуткое преступление. После расправы с дедушкой и бабушкой "отчитался" в сети о бойне и даже опубликовал фото.

В Telegram-канале он подписал снимки так: "Дабл килл готов. Начал с бабы с дедом, еще 7". Подросток захотел убить всю свою семью ради "забавы" и "интереса", потому что жить ему было "грустно".

Правоохранители установили, что будущий убийца самостоятельно отыскивал Telegram-каналы и группы в социальных сетях с направленностью на насилие и убийства, подписывался на них и "учился". Затем он самостоятельно создал подобный канал.

Фото: Національна Поліція Івано-Франківської області

Сейчас продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на установление администраторов групп и привлечения их к ответственности. Психическое состояние убийцы проверят в ходе проведения досудебного расследования.

Правоохранители задержали подозреваемого парня - жителя села Бабче Богородчанского района - в порядке ст. 208 УПК Украины.

Были начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.115 (покушение на убийство) и по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Продолжается досудебное расследование.

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