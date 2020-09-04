В Киеве задержали полицейского, который продавал наркотики, изъятые как вещественные доказательства.

Об этом сообщат в Telegram канал "Киев оперативный".

"Сегодня на бульваре Верховной Рады сотрудники ДВБ и ГБР задержали с поличным инспектора полиции Соломенского УП по имени Михаил Кавун. Неплохой бизнес, ага?", - пишут авторы публикации.

Известно, что полицейский наладил канал по реализации наркотических веществ, которые получал по уголовным делам как вещественные доказательства.

Напомним, в Одесской области в "Морском порту Южный" силовики успешно провели спецоперацию и пресекли один из каналов нелегальных поставок наркотиков из Латинской Америки в нашу страну. В "сети" пограничников и полиции попало 56,4 кг кокаина. По ценам "черного рынка" такая партия стоит не меньше 200 миллионов гривен, пограничники назвали это рекордом.

Как сообщала "Стана", в Святошинском районе Киева задержали наркодиллера, который перевозил в авто несколько килограммов разных видов наркотиков.