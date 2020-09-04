Сотрудники Чернобыльского заповедника показали свежие фото лося, которые решил охладиться, и птиц, что остались после массовой осенней миграции на Юг.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Первое сентября по заповедному или исследования орнитофауны продолжаются. Первый день календарной осени выдался настолько жарким, что лоси уже к обеду устроили водные процедуры. А вот птиц осталось мало, большая часть куликов отлетела в южном направлении. Ученые встретили лишь 6 орланов местной популяции и мигрирующую скопу, которые безрезультатно охотились за рыбой", - указано в сообщении.

Кулик-брижач

Напомним, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС водится много видов птиц. А одной из самых редких является обычный домовой воробей.

Как сообщала "Страна", сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото стаи осоедов и аистов, которые уже начинают мигрировать на юга на фоне приближающейся осени.