Школу в селе под Тернополем закрыли на карантин из-за коронавируса у директора
В селе Кошиловцы, что в Тернопольской области местную школу закрыли на карантин. Такое решение приняли после того, как у директора школы подтвердили коронавирус.
Об этом сообщил глава районной государственной администрации Владимир Шипитко, передает "Суспільне".
Он также добавил, что на карантин закрыли и детский сад, который находится в том же здании.
Шипитко отметил, что все ученики школы пока будут обучаться дистанционно.
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