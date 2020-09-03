В селе Кошиловцы, что в Тернопольской области местную школу закрыли на карантин. Такое решение приняли после того, как у директора школы подтвердили коронавирус.

Об этом сообщил глава районной государственной администрации Владимир Шипитко, передает "Суспільне".

Он также добавил, что на карантин закрыли и детский сад, который находится в том же здании.

Шипитко отметил, что все ученики школы пока будут обучаться дистанционно.

Ранее мы рассказывали, кто попадет в "красную зону" по карантину с 7 сентября.

Также "Страна" писала, что в Харькове пять сотрудников и 15 пациентов областной психиатрической больницы №3 заболели коронавирусом. Вспышку выявили после первого случая заболевания, когда обследовали всех контактных лиц.