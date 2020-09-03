Президент Беларуси Александр Лукашенко решил перебросить половину войск страны на границу с ЕС, где расположены служащие НАТО. Такое решение он принял по итогам встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, аргументируя провокацию "управлением протестами с Запада".

Об этом сообщает "Белта".

"Вы видите, что происходит у нас. Мы вынуждены были отвечать, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ. Все доказательства есть, как бы они ни оправдывались, — и переброска американских подразделений, особенно самолетов F-16", - заявил он.

Также он утверждает, что войска НАТО приблизились к границам Беларуси, а Минск просто отреагировал. Лукашенко также заявил, что в стране будет неспокойно и республика готова ответить в случае крайней необходимости.

"Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей", - добавил он.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко, против которого сейчас проходят массовые протесты, весной 2014 года предлагал европейским политикам создать белорусско-украинский союз. Он сам хотел возглавить новое союзное государство. Цель создания государства – урегулировать конфликт между Россией и Украиной.

Как сообщала "Страна", президент Беларуси Александр Лукашенко попал в базу украинского сайта "Миротворец".