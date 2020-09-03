Появилось видео масштабного пожара в автопарке на Васильсковской в Киеве
В Голосеевском районе Киева возник пожар вечером 3 сентября. Очевидцы заметили огонь на территории автопарка.
Об этом сообщил Київ Оперативний в Facebook.
"Еще один пожар охватил автопарк, на Васильковской, 22. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Информация о причинах пожара и пострадавших устанавливается", – сказано в сообщении.
Очевидцы в социальных сетях выкладывают фотографии дыма, который заволок улицу Васильковскую и окрестности.
Пока нет информации о том, что именно стало причиной возгорания и какой нанесен ущерб.
Ранее "Страна" писала, что в Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за бушующих лесных пожаров.
Также мы публиковали подробности пожара на 24 этаже высотки в Киеве, где сняли хозяйку с кондиционера.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.