В Голосеевском районе Киева возник пожар вечером 3 сентября. Очевидцы заметили огонь на территории автопарка.

Об этом сообщил Київ Оперативний в Facebook.

"Еще один пожар охватил автопарк, на Васильковской, 22. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Информация о причинах пожара и пострадавших устанавливается", – сказано в сообщении.

Очевидцы в социальных сетях выкладывают фотографии дыма, который заволок улицу Васильковскую и окрестности.

Пока нет информации о том, что именно стало причиной возгорания и какой нанесен ущерб.

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