В Минздраве выпустили список рекомендаций для детей и родителей касательно выбора тканевых масок и ухода за ними к началу учебного года. Эти советы особенно пригодятся тем, кто находится в "оранжевой" и "красной" зоне карантина.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Для уменьшения риска заражения коронавирусом идеальным сочетанием тканей и количества слоев, согласно рекомендациям ВОЗ, являются:

внешний слой из гидрофобного материала (полипропилен, полиэстер или их смесь);

средний слой из гидрофобного синтетического материала (полипропилен) или из материала, который усиливает фильтровальные свойства защитной маски (хлопок)

внутренний слой из гидрофильного материала (хлопок или ткани с примесью хлопка).

Маски, изготовленные из пористых тканей, в частности марля, имеют крайне низкую фильтровальную эффективность - не более 3%, даже при большом количестве слоев. Поэтому применять их не рационально.

При выборе тканевой маски следует обратить внимание на:

размер - необходимо подбирать индивидуально, особенно если речь идет о детях (маска должна плотно прилегать к носу, рту и подбородку, но не сдавливать)

фиксацию - ремешки или ушные петли должны плотно держать маску на лице, но не сдавливать голову;

цвет - светлый, чтобы ребенок и родители могли четко определить степень ее загрязнения для своевременной замены;

декоративная отделка - Не рекомендуется использовать маски с вышивкой, наклейками, надписями, поскольку они могут усиливать сопротивление дыханию (создавать ощущение недостаточности воздуха);

материалы - должны быть устойчивы к воздействию температур во время стирки.

Стирать маску необходимо не менее после одного дня использования при температуре не менее 60° С в течение 60 минут. Ребенку в течение учебного дня необходимо как минимум две маски. Рекомендуется, чтобы ребенок самостоятельно выбирал себе маску или можно сделать ее вместе, такой подход повысит приверженность ношения маски. Четко и понятно объясните ребенку как правильно надевать, носить, снимать маску. Покажите это ребенку личным примером. При чихании в маску рекомендуется сразу же ее заменить.

Напомним, лихорадка, сухой кашель, затрудненное дыхание - такие основные симптомы коронавируса назвал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время сегодняшнего онлайн брифинга. При этом он добавил, что болезнь может протекать и бессимптомно.

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