В Киеве исполнительный продюсер "Квартал 95" Александр Божков устроил дорожно-транспортное происшествие. После того, как он врезался в автомобиль, он скрылся с места аварии.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на Facebook.

Мужчина за рулем автомобиля Nissan въехал в такси на улице Борщаговской, после чего покинул место аварии.

Бывшего кандидата в народные депутаты (баллотировался в Верховную Раду по спискам партии "Слуга народа" под номером 141) догнали очевидцы и решили "разобраться".

Мужчины снимали на видео свое общение с Божковым, которого в нецензурной форме призывали выйти из авто, пытались открыть двери в машине и стучали по стеклу, пинали транспорт.

"Стоять, Вася! Вылазь! Вылазь из машины! Ты почему только что машину у*бал и уехал?!" - эмоционально возмущались они.

Кроме того, мужчины высказывали подозрение, что водитель находится в неадекватном состоянии.

"Ты посмотри на его лицо. Что, убитый...?" - негодовали они.

Также мужчины хотели вызвать полицию. Божков ничего не отвечал, а затем просто вышел из машины и ушел.

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Также мы рассказывали, что водитель грузовика не заметил на обочине машину патрульных с проблесковыми огнями и влетел в нее.