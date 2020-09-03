Продюсер "Квартала 95" врезался в такси и скрылся с места аварии. Видео
В Киеве исполнительный продюсер "Квартал 95" Александр Божков устроил дорожно-транспортное происшествие. После того, как он врезался в автомобиль, он скрылся с места аварии.
Об этом сообщает "Киев оперативный" на Facebook.
Мужчина за рулем автомобиля Nissan въехал в такси на улице Борщаговской, после чего покинул место аварии.
Бывшего кандидата в народные депутаты (баллотировался в Верховную Раду по спискам партии "Слуга народа" под номером 141) догнали очевидцы и решили "разобраться".
Мужчины снимали на видео свое общение с Божковым, которого в нецензурной форме призывали выйти из авто, пытались открыть двери в машине и стучали по стеклу, пинали транспорт.
"Стоять, Вася! Вылазь! Вылазь из машины! Ты почему только что машину у*бал и уехал?!" - эмоционально возмущались они.
Кроме того, мужчины высказывали подозрение, что водитель находится в неадекватном состоянии.
"Ты посмотри на его лицо. Что, убитый...?" - негодовали они.
Также мужчины хотели вызвать полицию. Божков ничего не отвечал, а затем просто вышел из машины и ушел.
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