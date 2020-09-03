Какие регионы не готовы к ослаблению карантина. Фото: flickr.com

По состоянию на 3 сентября в Украине не готовы к ослаблению карантина большинство регионов страны. Так, по данным Министерства здравоохранения, Киев и 16 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По сравнению с прежними данными таблицы показатели не изменились. Так, к ослаблению карантина не готовы:

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина

Напомним, лихорадка, сухой кашель, затрудненное дыхание - такие основные симптомы коронавируса назвал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время сегодняшнего онлайн брифинга. При этом он добавил, что болезнь может протекать и бессимптомно.

Как сообщала "Страна", весь класс ушел на карантин после обнаружения коронавируса у школьника в Бердянске.

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