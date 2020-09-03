По состоянию на 3 сентября в Украине не готовы к ослаблению карантина большинство регионов страны. Так, по данным Министерства здравоохранения, Киев и 16 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По сравнению с прежними данными таблицы показатели не изменились. Так, к ослаблению карантина не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черновицкая область

Черниговская область

Напомним, лихорадка, сухой кашель, затрудненное дыхание - такие основные симптомы коронавируса назвал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время сегодняшнего онлайн брифинга. При этом он добавил, что болезнь может протекать и бессимптомно.

Как сообщала "Страна", весь класс ушел на карантин после обнаружения коронавируса у школьника в Бердянске.