В Чехии за прошлые сутки побили рекорд по числу новых зараженных коронавирусом за 24 часа. За день коронавирус был обнаружен у 650 человек, это наибольшее за период пандемии число новых случаев заражения.

Об этом сообщает издание Novinky.

Вчера чешские медики заявили, что по результатам тестирования заражение коронавирусной инфекцией было выявлено у 650 человек. Это, говорится в сообщении, является новым антирекордом для Чехии с начала распространения заболевания в стране.

Причиной такого прироста новых случаев является увеличение количества тестирований среди граждан. В среду таких было сделано 11 000.

С начала пандемии в Чехии было подтверждено 26 423 случая заражения коронавирусом нового типа. На сегодня число инфицированных составляет 7 022 человека.

Ранее "Страна" писала, что число новых случаев коронавируса в Молдове перевалило за шесть сотен в сутки.

Также мы публиковали карту распространения коронавируса по областям Украины на 3 сентября.