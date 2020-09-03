Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что весь проект о назначении пожизненных стипендий педагогам, среди которых отец президента Украины Александр Зеленский, отозвали. Это сделано для того, чтоб дополнить списков стипендиатов. Их планируют наградить ко дню работника образования.

Об этом она написал на своей странице в Facebook.

"Ввиду неожиданного медийного резонанса хочу прояснить позицию правительства во избежание спекуляций: в среду, 2 сентября, проект о назначении пожизненных стипендий педагогам был отозван для дополнения списков претендентов", – написал премьер-министр.

Шмыгаль обратился к ВУЗам страны с просьбой в течение двух недель подать полные списки стипендиатов.

"Призываем трудовые коллективы высших учебных заведений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы правительство приняло решение до 1 октября - дня работника образования. Правительство хочет, чтобы все выдающиеся деятели образования получили соответствующую награду от государства", – подчеркнул премьер-министр.

Обращение было направлено в четверг, после публикации материала о намерении Зеленского присвоить своему отцу пожизненную стипендию.

Напомним, что Кабмин снял с рассмотрения проект указа президента Владимира Зеленского о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования, в том числе отцу главы государства Александру Зеленскому.

Мы писали, что на Банковой объяснили, как отец президента попал в список на пожизненную госстипендию. На назначение и снятие отреагировал также и сам Александр Зеленский.

Ранее мы подробно рассказывали, как отцу Зеленского хотели назначить пожизненную госстипендию и что этому помешало.