В учебнике по всемирной истории для 11-го класса издательства "Генеза" обнаружена ошибка. Автор Татьяна Ладыченко написала, что в прошлом известнейший футболист, а теперь главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко играл за "Ювентус".

Ошибку на странице 158 пособия, перед разделом "Содержание", обнаружил сайт "Трибуна".

Учебник охватывает период со второй половины XX - начала XXI века и был выпущен в 2019 году. Его автор перепутала клуб, и эту ошибку не заметили ни издательские редакторы, ни Министерство образования и науки, в котором обычно проходят придирчивое рецензирование все пособия, на которых потом ставится гриф о "Рекомендовано МОН" (на этом учебнике он стоит).

Между тем Шевченко никогда не выступал за туринский "Ювентус", а играл за другой итальянский клуб – "Милан", причем дважды за свою карьеру: с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009 годы. Более того, в 2004 году, будучи нападающим "Милана", Шевченко получил "Золотой мяч" как лучший футболист Европы.

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