США, в апреле прекратившие финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в июле 2021 года выйдут из этой организации.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус, появившемся 3 сентября.

По словам Ортагус, когда президент Дональд Трамп объявил о выходе страны из ВОЗ, он ясно дал понять, что США будут искать более транспарентных и заслуживающих доверия партнеров.

"Выход станет действительным 6 июля 2021 года", - добавила она.

Ортагус сказала, что с момента объявления президента власти США работают над поиском партнеров, которые возьмут на себя работу, ранее возложенную на ВОЗ. Средства, направлявшиеся организации, будут перенаправлены другим партнерам и на другие программы.

Организация не справилась со своими обязанностями не только в период пандемии коронавируса, но и плохо себя показала в других экстренных ситуациях на протяжении десятилетий, не проводила реформы, "не продемонстрировала независимость от Коммунистической партии Китая", отметила Ортагус.

"До июля 2021 года США снизят свое общение с ВОЗ, в том числе отзовут представителей министерства здравоохранения из штаб-квартиры ВОЗ, региональных и страновых офисов. Эти эксперты будут направлены на другие задачи. Участие США в технических встречах ВОЗ будет определяться в каждом случае отдельно", - резюмировала она.

Как писала "Страна", в мае Трамп объявил о разрыве всех отношений США с ВОЗ.

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