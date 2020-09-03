Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ФАО по итогам августа снизила прогноз мирового производства зерна в 2020 году.

Прогноз снизили на 25% по сравнению с июлем. Однако количество урожая все равно остается на высоком уровне и может быть рекордным по итогам года.

Об этом сообщается на сайте организации.

Новая оценка составляет 2 млрд 765 млн тонн, что на 58 млн тонн больше прошлогоднего. Это будет рекордный урожай.

Снижение прогноза, в первую очередь, коснулось фуражного зерна. Новая оценка составляет 1 млрд 496 млн тонн, что на 23,5 млн тонн меньше июльского прогноза. Это связано с пересмотром прогноза производства кукурузы в США, где посевные площади оказались меньше, чем ожидалось.

ФАО также снизила прогнозы сбора зерна в ЕС и в Украине, причиной стали неблагоприятные погодные условия. Кроме того, снижены оценки и для Индонезии.

"Эти сокращения более чем компенсировали скорректированные в сторону повышения прогнозы по производству кукурузы в Аргентине и Бразилии, где ожидаются рекордно высокие урожаи", - говорится в отчете.

Прогноз мирового производства пшеницы снижен на 1,4 млн тонн, до 760,1 млн тонн, ячменя - на 1,2 млн тонн, до 154,2 млн тонн.

Напомним, что на заседании Кабинета министров 2 сентября его глава Денис Шмыгаль сообщил, что в этом году засуха негативно повлияет на урожай зерновых.

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