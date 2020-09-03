У всех выписанных добровольцев, участвовавших в испытаниях разработанной российским центром "Вектор" вакцины против коронавирусной инфекции, выработались антитела к этому вирусу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Все участники первого этапа клинических испытаний вакцины от Сovid-19, разработанной в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", который находится в Новосибирской области, были вакцинированы двукратно и выписаны из стационара. После испытаний они чувствовали себя хорошо.

Теперь же стало известно, что антитела выявлены у всех девяти выписанных добровольцев.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным украинских ученых, антитела к одному коронавирусу могут распознавать и другие его виды.

Мы также писали, что украинцев станут считать выздоровевшими от Сovid-19 при негативном ПЦР-тесте и отсутствии симптомов болезни.