Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 4 сентября, созывает совет альянса на уровне послов. Это связано с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и общей ситуацией вокруг этого.

Об этом говорится на сайте НАТО.

На совете будут обсуждаться возможные последствия информации об отравлении Навального субстанцией группы нервно-паралитических боевых веществ "Новичок".

Напомним, Алексея Навального, которому стало плохо когда он возвращался в Москву из Томска на самолете, через несколько дней доставили в Берлин для лечения с симптомами отравления.

Вчера стало известно, что в организме российского политика обнаружили следы яда из группы "Новичок". Об этом заявили власти ФРГ.

Между тем, как пишут пишут российские СМИ со ссылкой на информированный источник в Москве, специалисты из нескольких лабораторий РФ не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ.