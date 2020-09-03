В США заявили, что американским ученым вряд ли удастся синтезировать вакцину от коронавируса нового типа к октябрю 2020 года. Примерная дата получения вакцины - ноябрь или декабрь.

Об этом заявил телеканалу CNN главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.

"Это допустимо, что вы получите ее к октябрю, но я не думаю, что это вероятно", - сказал он.

По его словам, прогноз получения вакцины на ноябрь или декабрь кажется более правдоподобным. В США проходят третью фазу испытаний сразу три прототипа вакцины.

Первыми доступ к вакцине получат сотрудники, занятые в жизненно важных сферах, а также сотрудники сил безопасности и пенсионеры.

Ранее глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Стивен Хан заявил, что его ведомство не подвергается давлению со стороны президента Дональда Трампа в том, что касается процесса и темпов одобрения вакцины от коронавируса.

Его слова прозвучали после того, как в Центре по контролю и профилактике заболеваний США, также входящие в состав американского Минздрава, призвали штаты готовиться к потенциальному процессу применения вакцины к 1 ноября.

Ранее "Страна" писала о заявлении президента Беларуси Лукашенко, что многие известные олигархи уже приняли российскую вакцину от коронавируса.

Также мы сообщали, что в США отказались от работы над вакцинами вместе со всем миром и решили полагаться только на свои.