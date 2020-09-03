Министр обороны РФ Сергей Шойгу, ранее раскритиковавший смартфоны, выступил против ничем не ограниченного потребления. По его мнению, такое потребление характерно для современного общества и выходит за рамки здравого смысла.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По словам министра, культ потребления прививается сейчас с детства.

"В нас сейчас с детства закладывается желание какого-то неуемного потребления: стремление успеть все, попробовать все. И мы с этим своим стремлением летим со страшной скоростью к собственной погибели. Потребление – за гранью здравого смысла. Сели за стол, тут надкусили, тут надломили, тут отпили. В результате и стол испохабили, и ничего толком не поели", – с грустью сказал Шойгу .

Затем он привел в пример браконьеров, которые не проверят и десяти процентов от поставленных петель для поимки кабарги.



"Тот, кто их поставил, он что, в состоянии все эти 400 петель на дистанции 50–70 километров проверять каждый день? Он и 10 процентов не проверяет. Дальше – зверь попал в эту петлю, погибает. Не только кабарга. Тот же снежный барс, которого мы спасаем от полного исчезновения. А дальше садимся и обсуждаем: что же нам делать-то теперь? А давайте еще надзор усилим!" – проиллюстрировал свои слова о потреблении чиновник.



Также он отметил, что необходимо менять человека и его жажду потребления.

Ранее "Страна" приводила слова Шойгу о том, что он не может себе представить полномасштабную войну России против Украины.

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