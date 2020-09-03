Надкусили, надломили, отпили. Министр обороны России рассказал, чем опасно неуемное потребление
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, ранее раскритиковавший смартфоны, выступил против ничем не ограниченного потребления. По его мнению, такое потребление характерно для современного общества и выходит за рамки здравого смысла.
Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
По словам министра, культ потребления прививается сейчас с детства.
"В нас сейчас с детства закладывается желание какого-то неуемного потребления: стремление успеть все, попробовать все. И мы с этим своим стремлением летим со страшной скоростью к собственной погибели. Потребление – за гранью здравого смысла. Сели за стол, тут надкусили, тут надломили, тут отпили. В результате и стол испохабили, и ничего толком не поели", – с грустью сказал Шойгу .
Затем он привел в пример браконьеров, которые не проверят и десяти процентов от поставленных петель для поимки кабарги.
"Тот, кто их поставил, он что, в состоянии все эти 400 петель на дистанции 50–70 километров проверять каждый день? Он и 10 процентов не проверяет. Дальше – зверь попал в эту петлю, погибает. Не только кабарга. Тот же снежный барс, которого мы спасаем от полного исчезновения. А дальше садимся и обсуждаем: что же нам делать-то теперь? А давайте еще надзор усилим!" – проиллюстрировал свои слова о потреблении чиновник.
Также он отметил, что необходимо менять человека и его жажду потребления.
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