Харьковская региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности бъявила чрезвычайную ситуацию регионального уровня. Такое решение было принято в связи с масштабным пожаром, бушующим на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

"Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - написал Кучер.

По состоянию 7:00 3 сентября продолжалось тушение лесного пожара на территории Двуречанского лесничества на площади 100 га, очаги горения на территории близлежащих населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка были ликвидированы.

К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Мы писали, что масштабный лесной пожар под Харьковом остановил железнодорожные перевозки, а также полностью сжег село Горобьевка.

Огонь тушат сотни спасателей, в регион вылетел Аваков, в результате пожаров пострадал один человек, который отравился угарным газом.