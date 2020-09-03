В правительстве ФРГ прокомментировали заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что данные об отравлении Алексея Навального сфальсифицированы. В немецком кабинете министров его назвали неправдивым.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина ФРГ.

Ранее Лукашенко сказал российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина. В разговоре речь шла о том, что слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией. Бацька пообещал передать запись российским спецслужбам.



"Само собой, утверждение господина Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер, министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых обстоятельствах в деле об отравлении Навального. Добавить нечего", - заявили в кабмине.

Ранее "Страна" приводила реакцию Кремля на слова Лукашенко о записи разговора.

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