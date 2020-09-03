Спасатели сообщили подробности пожара на 24 этаже высотки в Киеве, где сняли хозяйку с кондиционера
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что пожар, который сегодня, 3 сентября, загорелся в квартире жилого дома в Киеве, ликвидировали.
Огонь тушили на 24 этаже 25-этажного дома, расположенного на ул.Сикорского, 4.
Об этом сообщает прес-служба ГСЧС.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 16:43.
"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных частей…. В 18:03 бойцы локализовали возгорание и в 18:56 – ликвидировали", - говорится в сообщении.
Фото: ГСЧС
По предварительным данным, во время пожара пострадал владелец квартиры, который был госпитализирован в ожоговый центр. Речь идет о женщине, которая выбралась из пылающей квартиры у спаслась, стоя на кондиционере на огромной высоте.
Также спасатели подтвердили, что во время проведения разведки было обнаружено тело погибшего мужчины.
На месте задействовано 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 52 человек личного состава.
Видео: YouTube/MNS GOV.UA
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