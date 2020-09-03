В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что пожар, который сегодня, 3 сентября, загорелся в квартире жилого дома в Киеве, ликвидировали.

Огонь тушили на 24 этаже 25-этажного дома, расположенного на ул.Сикорского, 4.

Об этом сообщает прес-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 16:43.

"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных частей…. В 18:03 бойцы локализовали возгорание и в 18:56 – ликвидировали", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

По предварительным данным, во время пожара пострадал владелец квартиры, который был госпитализирован в ожоговый центр. Речь идет о женщине, которая выбралась из пылающей квартиры у спаслась, стоя на кондиционере на огромной высоте.

Также спасатели подтвердили, что во время проведения разведки было обнаружено тело погибшего мужчины.

На месте задействовано 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 52 человек личного состава.

Видео: YouTube/MNS GOV.UA

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