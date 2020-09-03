Пьяный СБУшник расстрелял на рассвете посетителя кафе из "Макарова". Фото
В Харьковской области нетрезвый сотрудник Службы безопасности Украины три раза выстрелил около четырех утра в посетителя кафе из травматического пистолета "Макаров". Предварительно силовику грозит до семи лет тюрьмы.
Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.
"По предварительной информации, 2 сентября 2020 около 4:00 утра старший консультант-эксперт СБУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения в развлекательном заведении, произвел три выстрела из специального средства "ПМ-Т", в результате чего 30-летний гражданин получил несколько пулевых ранений", - говорится в сообщении.
Персонал кафе нажал на тревожную кнопку и вызвал полицию, которая впоследствии передала дело ГБР. Тяжесть ранений пострадавшего неизвестна.
"При проведении осмотра места происшествия в помещении развлекательного заведения был изъят пистолет черного цвета "ПМ-Т", два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона", - добавили в Госбюро расследований.
Предварительно преступление квалифицировано как хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона, оперативное сопровождение - Внутренняя безопасность (ВБ) в Харьковской области Главного управления ВБ СБУ.
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