Информация о том, что вместе с местными выборами может быть проведен всеукраинский опрос, подтверждается. Ее также рассказали источники "Страны" в Офисе президента.

Депутаты фракции "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект №4043 об изменениях в закон "О Центральной избирательной комиссии" относительно опросов общественного мнения.

Авторами законопроекта выступают "слуги народа": глава партии, первый замглавы фракции Александр Корниенко, Александр Качура и другие.

Проект закона предлагает предоставить ЦИК полномочия обеспечивать подготовку и проведение опроса общественного мнения в случае принятия Кабмином решения о проведении такого опроса в день голосования на общегосударственных или местных выборах.

Источники "Страны" на Банковой говорят, что опрос точно будет касаться темы Донбасса. Но его формулировки еще обсуждаются.

Кроме того, пока непонятно - смогут ли принять сам закон. И к нему, и к самой идее проведения опроса вместе с выборами крайне неоднозначное отношение в самой фракции "Слуга народа" не говоря уже об остальных.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Правда, ЦИК через подлог отменила их Донбассе, лишив права голоса полмиллиона избирателей.