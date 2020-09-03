В Демократической Республики Конго продолжается 11-я вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола. К сегодняшнему дню выявлено уже 110 заболевших геморрагической лихорадкой.

Об этом сообщает в Твиттер пресс-служба африканского подразделения Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, вспышка зафиксирована в городе Мбандака, что в Экваториальной провинции Конго.

Из 110 заболевших 104 случая подтверждены, а у шестерых вирус подозревают. Лихорадка Эбола уже унесла жизни 47 людей, 48 человек выздоровели.

Вспышки болезни считаются в Конго с момента первого выявления вируса на территории страны в 1976 году.

Девятая вспышка была в Мбандаке с 8 мая по 24 июля 2018 года. Тогда от лихорадки умерли 33 человека. Десятая вспышка зарегистрирована в провинциях Северное Киву, Южное Киву и Итури. Она началась 1 августа 2018 года и продолжается до сих пор. В этих регионах от Эболы умерли 2280 пациентов.

11-я вспышка началась в Мбандаке 1 июня 2020 года, о чем писала "Страна".

Мы также сообщали, что в июле в США распространился вирус "кроличьей Эболы", убивший тысячи животных.