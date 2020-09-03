Президент Беларуси Александр Лукашенко попал в базу украинского сайта "Миротворец".

Об этом гласит информация на веб-странице проекта.

Так, на сайте указано, что глава белорусской республики является "пособником террористов и российских оккупантов".

"В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины", - говорится в описании его страницы.

Далее идет список публикаций, посвященных ситуации с задержанием группы из 33 россиян, сотрудников охранных структур, на территории Беларуси с последующей выдачей их России.

Кроме того, Лукашенко приписывают "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Премьер-министр Польши и экс-президент Европейского совета, действующий председатель крупнейшей в ЕС Европейской народной партии Дональд Туск рассказал, что Александр Лукашенко весной 2014 года предлагал создать украинско-белорусский союз с собой во главе", - сообщается на странице портала.

Стоит отметить, что в последнее время отношения Беларуси и Украины складываются не самым лучшим образом. Так, Лукашенко обвиняет руководство соседней страны в управлении протестами в Беларуси, которые вспыхнули после окончания основного дня голосования на президентских выборах 9 августа. Оппозиция республики уверена, что выборы были сфальсифицированы. С ней согласен и Европейский Союз.

Ранее мы писали, что во время последнего оппозиционного мероприятия многотысячная толпа демонстрантов дошла до резиденции белорусского лидера.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский посоветовал Лукашенко провести новые президентские выборы, которые были бы честными и прозрачными.