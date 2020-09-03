В Молдове, которая вышла в лидеры по количеству больных с коронавирусом в Европе на миллион населения, за сутки 632 новых случая заболевания коронавирусом. За день от последствий болезни скончались 12 человек.

Об этом сообщил в четверг государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Константин Рымиш, передает "Интерфакс".

"В четверг были обработаны 2 736 тестов, в том числе 2 503 первичных тестов. В результате выяснилось, что 632 результата оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев Covid-19 в нашей стране составляет 38 372", - говорится в сообщении.

Предыдущие семь дней число новых случаев коронавируса в республике не превышало 600. 27 августа было выявлено 564 новых случая, 28 августа - 358, 29 августа зарегистрировано ровно 500 новых случаев заражения, 30 августа - 296, 31 августа - 220, 1 сентября - 288, а накануне было подтверждено 532 случая за сутки.

"Из медицинских учреждений страны были выписаны еще 442 пациента, выздоровевших от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 27 017 человек. В то же время, зарегистрирована смерть еще 12 человек с диагнозом коронавирус. Общее количество скончавшихся составляет 1036 человек", - сообщил Рымиш.

Среди новых больных 38 человек работают в системе здравоохранения, в том числе Covid-19 выявлен у 19 врачей. В Молдове инфицировано коронавирусом более четырех тысяч медицинских работников, что составляет около 12% от общего количества зараженных, 30 медиков скончалось.

Рымиш сообщил, что в связи с ростом числа случаев Covid-19 министерством здравоохранения принято решение об увеличении количества койко-мест для больных с этим диагнозом. В частности, открыто 25 новых коек для детей и подростков.

Ранее "Страна" писала, что за сутки 2 августа коронавирусом заразились еще 2430 украинцев.

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