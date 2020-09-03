В пятницу, 4 сентября, летнюю жару, которую в последнее время ощутили в большинстве регионов, прохладный центр оттеснит к югу и востоку. Там столбики термометров поднимутся до +30. В остальных регионах градус погоды снизится - до +25...+27.

В центре Украины, местами на востоке и побережье Черного моря, обещают осадки.

В Карпатах выглянет солнце, но жары ожидать не стоит - максимум +19...+20 днем.

Читайте, какой будет погода завтра, 4 сентября, во всех регионах.

В Киеве 4 сентября не обойдется без дождя. Осадки растянутся на весь день, так что лучше захватить зонт. Днем воздух прогреется до +22, утром и вечером +17...+18.

На севере днем термометры покажут +22...+25. В Чернигове и Сумах днем обещают осадки. В Житомире - сухо.

Жителям центра пригодятся зонты. При этом будет довольно тепло. В Виннице, Кропивницком, Полтаве, Черкассах до +24...+27 днем и +15...+17 ночью.

На юге также обещают дождь 4 сентября. В Одессе днем до +28, Николаев +29, в Херсоне завтра до +30 днем.

Жарче всего завтра на востоке - до +30. При этом в Донецке, Луганске и Харькове без осадков. В Днепре и Запорожье прогнозируют дождь.

На западе дожди прекратятся. В Луцке, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Ровно, Хмельницком, Ужгороде, Черновцах до +20...+24 днем и +10...+13 ночью.

Погода в Украине 4 сентября. Прогноз Укргидрометцентра

В Карпатах завтра обещают день без осадков, хотя этой ночью местами и покапает дождь. Днем до +19...+20.

В Яремче 4 сентября ночью ожидается небольшой дождь. Днем переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до +20.

Погода в Яремче. Прогноз Gismeteo

В Ворохте этой ночью обещают дождь, который прекратится к 6 утра. Уже к 9 утра будет солнечно. В течение дня переменная облачность без осадков. Днем до +20.

Погода в Ворохте. Прогноз Gismeteo

В Славском завтра выглянет солнце. Днем воздух прогреется до +19, ночью +11...+14.

Погода в Славском. Прогноз Gismeteo

Читайте также прогноз погоды на сентябрь 2020 года.