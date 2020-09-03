С 15 по 21 сентября в Умани Черкасской области будут действовать особые ограничения в связи с празднованием Рош ха-Шана (еврейского Нового года) в условиях эпидемии коронавируса.

Соответствующее решение было принято в четверг, 3 сентября, на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, со вторника, 15 сентября до понедельника, 21 сентября, в Умани было решено:

запретить проведение массовых культурных мероприятий, в т.ч. религиозных и культурных, с участием более одного человека на 10 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие;





запретить деятельность заведений общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.). С 00:00 до 07:00 запретить деятельность субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания без организации досуга ( ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;





запретить проведение концертов, дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов);





запретить стихийную торговлю, торговлю непродовольственными товарами непосредственно в залах магазинов, кроме торговли через окно;





ограничить район проведения паломничества для посетителей путем установления соответствующих карантинных контрольно-пропускных пунктов с целью соблюдения ограничений, действующих в части возможности пребывания определенного количества людей на определенной площади;





запретить посещение соискателями образования учебных заведений, расположенных в районе проведения паломничества.

Кроме этого украинские власти решили создать оперативный штаб по безопасному проведению празднования Рош ха-Шана в Умани с привлечением правоохранителей, медиков, местных властей, представителей Федерации еврейских общин Украины и общественных организаций. Ожидается, что члены штаба будут заседать ежедневно для решения оперативных вопросов.

Также в ходе заседания комиссии чиновники распорядились:

установить пределы района проведения паломничества;





решить вопрос установления достаточного количества карантинных контрольно-пропускных пунктов при въезде в город Умань и вблизи мест паломничества, предусмотреть на них работу полицейских, военнослужащих Национальной гвардии Украины, работников ГСЧС и медицинских работников, обеспечить их соответствующими медицинскими средствами защиты, а также организовать проведение на карантинных контрольно-пропускных пунктах температурного скрининга граждан;





организовать установку в районе проведения паломничества и на основных объектах дополнительной разметки для соблюдения гражданами социальной дистанции, а также дополнительных дорожных знаков;





определить отдельный инфраструктурный объект, который будет применен, как обсервацию, в случае резкой вспышки заболевания коронавирус Covid-19 среди паломников;





определить отдельный инфраструктурный объект, который будет использоваться как обсерватор, в случае резкой вспышки заболевания коронавирус Covid-19 среди работников органов государственной власти, будут обеспечивать правопорядок и оказывать медицинскую помощь в районе проведения паломничества;





определить порядок доставки продуктов питания в районе проведения паломничества и вывоз отходов, в т.ч. от потенциальных инфраструктурных объектов, которые будут определены, как обсерваторы;





организовать проведение надлежащей дезинфекции мест паломничества, культовых зданий, а также мест питания и проживания;





обеспечить проведение широкой разъяснительной работы с привлечением организаторов паломничества по соблюдению противоэпидемических мероприятий путем размещения в местах пребывания паломников информационных баннеров на английском языке и иврите;





организовать проведение расчета площади основных объектов, которые будут посещать паломники с целью определения количества граждан, которые могут находиться одновременно вблизи мест паломничества, в соответствии с карантина;





спланировать с использованием необходимого количества турникетов в порядке прохода паломников в культовые здания путем разделения на две части для входа и выхода и предусмотреть проведение температурного скрининга;





обеспечить контроль за соблюдением противоэпидемических ограничений, которые определены постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641 "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" и противоэпидемических мероприятий, определенных главным государственным санитарным врачом Украины.

Напомним, ежегодно во время еврейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии - брацлавского хасидизма. В этом году Умань, несмотря на коронавирус, могут посетить до 10 000 паломников.

Отметим, что недавно Украина по просьбе правительства Израиля ограничила прибытие паломников. Несмотря на это в Умань прорываются тысячи хасидов. Рош ха-Шан в этом году будет отмечаться три дня, с 18 по 20 сентября.