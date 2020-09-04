В пятницу, 4 сентября, в Киеве не обойтись без зонта. Дождь, который шел всю ночь, захватит и часть утра. Весь день небо будет затянуто тучами, после обеда будут срываться кратковременные осадки. Дождь может возобновиться вечером.

При этом воздух прогреется максимум до +21...+22.

Собрали подробный прогноз погоды на сегодня, от четырех синоптических ресурсов.

Укргидрометцентр прогнозирует дождливую погоду в столице. Воздух прогреется до +22 днем, ночью +15...+17.

Прогноз Укргидрометцентр

Gismeteo прогнозирует дождливую и пасмурную погоду в Киеве сегодня. При этом будет довольно прохладно, по сравнению с последними жаркими днями - до +17...+21 утром и днем.

Прогноз Gismeteo

Как передает сайт Sinoptik, дождь, который шел в Киеве всю ночь, прекратится примерно к 9 утра. Кратковременные осадки могут срываться после обеда. После 18:00 также обещают дождь.

Днем воздух прогреется до +22, ночью +19.

Прогноз Sinoptik

По данным Weather.com, проливной дождь в Киеве будет идти примерно до 8 утра. Затем дождь на время прекратится, будет облачно. Небольшие осадки могут срываться в течение часа около 11 утра. Затем кратковременный дождь может повторится около 17:00.

В течение дня небо будет укрыто тучами. Дневная температура +22, утром и вечером до +18, ночью +15.

Прогноз Weather.com

Читайте также прогноз погоды в Киеве на сентябрь 2020 года.