Руководство Государственного университета экономики и технологий Кривого Рога просит объяснить, почему Кабинет министров Украины снял с рассмотрения вопрос о назначении пожизненной стипендии отцу президента Украины Александру Зеленскому. В университете заявили, что неоднократно подавали кандидатуру Александра Зеленского на присвоение почетных званий, но им всегда отказывали.

Об этом речь идет в обращении руководства университета к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и и.о. министра образования и науки Украины Сергею Шкарлету, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Вынуждены отметить, что трудовой коллектив, в котором работает А.С.Зеленский, неоднократно вносил представления на награждение А.С. Зеленского, начиная с 2017 года, со времен предыдущего президента Украины. Предпоследнее представление на присвоение почетного звания "Заслуженный деятель науки и техники Украины" вообще было "заблокировано", со слов тогдашних чиновников Днепропетровской областной государственной администрации, в Администрации президента Петра Порошенко", - указывается в обращении.

они просят предоставить четкий ответ - чем вызван отзыв представления на присуждение именной пожизненной стипендии профессору Зеленскому.

В заявлении также просят учесть, что выдвижение кандидатуры Александра Зеленского на награждение государственными наградами началось задолго до того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский.

Мы писали, что на Банковой объяснили, как отец президента попал в список на пожизненную госстипендию. На назначение и снятие отреагировал также и сам Александр Зеленский.

Ранее мы подробно рассказывали, как отцу Зеленского хотели назначить пожизненную госстипендию и что этому помешало.