В Киеве спасатели тушат пожар в 25-этажном жилом доме на улице Сикорского неподалеку от посольства США. Вспыхнула квартира на 24 этаже. Огонь и дым бушевали с такой силой, что находящаяся в квартире женщина вылезла из окна и искала спасения, стоя на кондиционере на огромной высоте.

Фото: ГСЧС

Как сообщает ГСЧС, к тушению пожара привлечены 43 человека личного состава и 11 единиц техники. Пожарным удалось спасти из горящей квартиры ее хозяина. Но позже на месте пожара спасатели обнаружили труп мужчины.

"В 18:03 локализован пожар в квартире на 24 этаже в высотке на ул. Сикорского, 4. На месте пожара обнаружено тело мужского пола", - говорится в сообщании.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харьковской области тракторист спас от пожара десятки домов и получил медаль.

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