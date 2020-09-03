С 7 сентября в Украине заработает новое эпидемическое зонирование в рамках адаптивного карантина. В "красную зону" попадет Тернополь, а Харьков и Киев останутся в уже привычных "оранжевой" и "желтой" зонах соответственно.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 7 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем телеграм-канале.

Так, в "красную зону" будут отнесены:

города Ивано-Франковск , Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно и Костопольский район Ровенской области;

города Тернополь , Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области; Великобурлукский район Харьковской области;

город Черновцы , Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области. Бобровицкий район Черниговской области.

В "оранжевую зону" попадут:

Винницкий район Винницкой области;

город Луцк и Луцкий район Волынской области;

и Луцкий район Волынской области; города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинском и Попельнянском районы Житомирской области;

города Ужгород , Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области; города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Березань, Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;

города Львов , Дрогобыч и Самбор, Городокский, Жовковский, Николаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

, Дрогобыч и Самбор, Городокский, Жовковский, Николаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области; город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ровенской области;

город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ровенской области; город Сумы Сумской области;

Сумской области; город Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаразьський, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков , Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;

, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области; город Славута, Волочиск, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинский районы Хмельницкой области;

город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

город Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.

К "желтой зоне" отнесены:

город Киев ;

; города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов и Переяслав, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыцкий, Макаровский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;

города Одесса , Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;

, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Сиротский районы Одесской области; города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;

и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области; города Винница , Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тывровский и Хмельникский районы Винницкой области;

, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тывровский и Хмельникский районы Винницкой области; города Ровно и Вараш, Владимирецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;

и Вараш, Владимирецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области; города Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинський, Овручский, Пулинский, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;

и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинський, Овручский, Пулинский, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области; города Хмельницкий , Каменец-Подольский, Нетешин и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы Хмельницкой области;

, Каменец-Подольский, Нетешин и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы Хмельницкой области; города Чернигов и Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Куликовский, Сновский, Сребнянский и Талалаевский районы Черниговской области;

и Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Куликовский, Сновский, Сребнянский и Талалаевский районы Черниговской области; город Владимир-Волынский, а также Владимир-Волынский, Гороховский, Киверцевский, Любашевский, Маневичский, Луцкий, Терейской и Шацкий районы Волынской области;

города Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Переченський, Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;

города Борислав, Моршин и Стрый, Бродовский, Буский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Мостиский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский и Яворовский районы Львовской области;

города Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский и Сумской районы Сумской области;

города Купянск и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Коломакский, Краснокутский и Шевченковский районы Харьковской области.

Остальные районы, города и населенные пункты Украины отнесены к "зеленой зоне".

Также напомним ограничения, которые соответствуют каждой из карантинных зон в Украине.

"Зеленая зона". Согласно ее правилам, предусматривается обязательное пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; кинотеатры должны работать заполненностью не более 50%; перевозка пассажиров осуществляется только в пределах сидячих мест в транспорте. Также в этой карантинной зоне не могут работать ночные клубы.

"Желтая зона". Кроме ограничений зеленой зоны, предусматривает: запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

"Оранжевая зона". Кроме ограничений "желтой зоны", предусматривает запрет на: деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых смен в детские лагеря; проведение массовых мероприятий с аудиторией больше 1 человека на 20 квадратных метров и более 100 человек.

"Красная зона". Кроме ограничений "оранжевой зоны" предусматривает запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, а также деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Отмечается, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Напомним, в прошлый раз комиссия по ТЭБ и ЧС отнесла Тернополь в "оранжевую зону" коронавирусного карантина.

Ранее мы писали, что по последним данным к ослаблению коронавирусного карантина были не готовы Киев и 16 областей Украины.