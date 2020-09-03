Тернополь, Ивано-Франковск, Черновцы, Измаил. Кто попадет в "красную зону" по карантину с 7 сентября
С 7 сентября в Украине заработает новое эпидемическое зонирование в рамках адаптивного карантина. В "красную зону" попадет Тернополь, а Харьков и Киев останутся в уже привычных "оранжевой" и "желтой" зонах соответственно.
Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 7 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем телеграм-канале.
Так, в "красную зону" будут отнесены:
- города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- город Дубно и Костопольский район Ровенской области;
- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.
- Бобровицкий район Черниговской области.
В "оранжевую зону" попадут:
- Винницкий район Винницкой области;
- город Луцк и Луцкий район Волынской области;
- города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинском и Попельнянском районы Житомирской области;
- города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- города Березань, Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
- города Львов, Дрогобыч и Самбор, Городокский, Жовковский, Николаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ровенской области;
- город Сумы Сумской области;
- город Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаразьський, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
- город Славута, Волочиск, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
- город Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.
К "желтой зоне" отнесены:
- город Киев;
- города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов и Переяслав, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыцкий, Макаровский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;
- города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;
- города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;
- города Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тывровский и Хмельникский районы Винницкой области;
- города Ровно и Вараш, Владимирецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;
- города Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинський, Овручский, Пулинский, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы Хмельницкой области;
- города Чернигов и Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Куликовский, Сновский, Сребнянский и Талалаевский районы Черниговской области;
- город Владимир-Волынский, а также Владимир-Волынский, Гороховский, Киверцевский, Любашевский, Маневичский, Луцкий, Терейской и Шацкий районы Волынской области;
- города Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Переченський, Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;
- города Борислав, Моршин и Стрый, Бродовский, Буский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Мостиский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский и Яворовский районы Львовской области;
- города Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский и Сумской районы Сумской области;
- города Купянск и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Коломакский, Краснокутский и Шевченковский районы Харьковской области.
Остальные районы, города и населенные пункты Украины отнесены к "зеленой зоне".
Также напомним ограничения, которые соответствуют каждой из карантинных зон в Украине.
"Зеленая зона". Согласно ее правилам, предусматривается обязательное пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; кинотеатры должны работать заполненностью не более 50%; перевозка пассажиров осуществляется только в пределах сидячих мест в транспорте. Также в этой карантинной зоне не могут работать ночные клубы.
"Желтая зона". Кроме ограничений зеленой зоны, предусматривает: запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
"Оранжевая зона". Кроме ограничений "желтой зоны", предусматривает запрет на: деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых смен в детские лагеря; проведение массовых мероприятий с аудиторией больше 1 человека на 20 квадратных метров и более 100 человек.
"Красная зона". Кроме ограничений "оранжевой зоны" предусматривает запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, а также деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Отмечается, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
Напомним, в прошлый раз комиссия по ТЭБ и ЧС отнесла Тернополь в "оранжевую зону" коронавирусного карантина.
Ранее мы писали, что по последним данным к ослаблению коронавирусного карантина были не готовы Киев и 16 областей Украины.