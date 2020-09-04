На заседании Верховной Рады 3 сентября фракция "Оппозиционной платформы – за жизнь" на трибуне зала заседаний потребовала у президента Владимира Зеленского провести местные выборы на Донбассе.

Видеозапись выступления представителя политсилы в окружении однопартийцев опубликовал сайт "ОПЗЖ".



По данным партии, полмиллиона жителей 18 ОТГ в Донецкой и Луганской областях лишены права голоса решением ЦИК по представлению глав военно-гражданских администраций. Причем никаких законных оснований для такого решения не было, считают в партии. Ведь это мирные территории, где работают предприятия, школы и детские сады. Более того, власть не видела препятствий и проблем с безопасностью для голосования в этих ОТГ на президентских и парламентских выборах в 2019 году.

"Когда в стране полмиллиона граждан лишают права проголосовать за власть – это преступление. Как у любого преступления, у него есть заказчики и есть исполнители. Заказчики этого преступления Офис президента или Администрация президента – называйте, как хотите. Исполнители этого преступления – это военно-гражданские администрации, которые дали фальшивые данные. Это работники правоохранительных органов, которые тоже дали фальшивые данные. Это члены ЦИК, которые, несмотря на все обстоятельства, приняли антинародное решение", - сказал в Раде сопредседатель фракции Юрий Бойко.

Он напомнил, что у нас в стране есть гарант Конституции – президент, который следит за тем, чтобы конституционные права граждан не нарушались.

"И тут два варианта. Или гарант Конституции знает об этом преступлении и является его соучастником, или он этого не знает. И наша сегодняшняя задача – напомнить ему, что он обеспечивает конституционное право всех граждан принимать решение на выборах. Наше требование к президенту Зеленскому: обеспечьте право выбора жителям Донбасса!" – заявил Бойко.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как и зачем ЦИК через подлог отменила местные выборы в 18 громадах Донбасса.

Мы также писали, что "Оппоплатформа" пообещала помочь жителям Донбасса подать иски в ЕСПЧ против этого решения ЦИК.