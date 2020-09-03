В пятницу, 4 августа, значительную часть Украины накроет кратковременными дождями с грозами, сухо и солнечно будет лишь на западе и востоке страны, а также в Житомирской и Винницкой областях. Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-12 м/с, а на юге и востоке страны местами порывы до 15-20 м с.

Температура воздуха в ночные часы составит +12-19 градусов, в западных областях +8-15. Днем потеплеет до +​​20-27 градусов, а в южных, восточных регионах и в Днепропетровськой области до +30.

Фото: meteo.gov.ua

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