Еврокомиссия даст Румынии 875 млн евро на строительство первой автомагистрали через Карпаты
Румыния получит от Европейской Комиссии 875,5 млн евро на строительство первой автомагистрали через Карпаты. Ожидается, что таким образом будет обеспечено сообщение от Черного моря до границы с Венгрией.
Об этом информирует пресс-служба Еврокомиссии в Twitter.
Проект предполагает строительство первого участка Сибиу-Питешти в центральной Румынии. Эта дорога станет первой автомагистралью через всю территорию страны, от порта Констанца до Недлака на венгерской границе. Данная инициатива будет воплощена в рамках европейской программы "Трансъевропейские транспортные сети". Строительство этого объекта завершится в 2026 году.
"Этот проект решит серьезную проблему транспортной сети Румынии. Он повысит безопасность, сократит время поездок и снизит стоимость поездок для пассажиров и транспортировки грузов", - заявила еврокомиссар Элиза Феррейра.
Кроме того Еврокомиссия выделит Румынии 578,4 млн евро для улучшения механизма реагирования на чрезвычайную ситуацию. На эти деньги государство должно приобрести оборудование и обучить спасателей.
Тем временем в аннексированном Россией Крыму президент РФ Владимир Путин открыл движение по трассе "Таврида", которая является главной дорогой полуострова.
Ранее мы писали о том, как в Волчанском районе Харьковской области установили билборд, на котором указано, что ремонт дороги Волчанск-Землянки по президентской программе "Большая стройка" завершен. Однако, как сообщают местные жители, эта информация не соответствует действительности.