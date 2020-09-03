Румыния получит от Европейской Комиссии 875,5 млн евро на строительство первой автомагистрали через Карпаты. Ожидается, что таким образом будет обеспечено сообщение от Черного моря до границы с Венгрией.

Об этом информирует пресс-служба Еврокомиссии в Twitter.

Проект предполагает строительство первого участка Сибиу-Питешти в центральной Румынии. Эта дорога станет первой автомагистралью через всю территорию страны, от порта Констанца до Недлака на венгерской границе. Данная инициатива будет воплощена в рамках европейской программы "Трансъевропейские транспортные сети". Строительство этого объекта завершится в 2026 году.

"Этот проект решит серьезную проблему транспортной сети Румынии. Он повысит безопасность, сократит время поездок и снизит стоимость поездок для пассажиров и транспортировки грузов", - заявила еврокомиссар Элиза Феррейра.

Кроме того Еврокомиссия выделит Румынии 578,4 млн евро для улучшения механизма реагирования на чрезвычайную ситуацию. На эти деньги государство должно приобрести оборудование и обучить спасателей.

Тем временем в аннексированном Россией Крыму президент РФ Владимир Путин открыл движение по трассе "Таврида", которая является главной дорогой полуострова.

Ранее мы писали о том, как в Волчанском районе Харьковской области установили билборд, на котором указано, что ремонт дороги Волчанск-Землянки по президентской программе "Большая стройка" завершен. Однако, как сообщают местные жители, эта информация не соответствует действительности.