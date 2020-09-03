В Умани в местах паломничества хасидов с 10 сентября заработают временные пункты мониторинга и контроля за соблюдением карантинных правил. Такое решение принято на внеочередной сессии горсовета. Об этом в соцсети сообщил мэр Умани Александр Цебрий.

"Сегодня на внеочередной сессии депутатами УГС было принято важнейшее решение для нашего города" О защите населения г. Умань от острой респираторной болезни Covid-19 и усиления противоэпидемических мероприятий на территории города ", - сообщил градоначальник.

Уже через неделю в городе установят пять временных пунктов мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм.

На пунктах будут дежурить работники полиции, ДСНС, Государственной миграционной службы, Держпродспоживслужбы и уполномоченные должностные лица.

Напомним, ежегодно во время еврейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии - брацлавского хасидизма. В этом году Умань, несмотря на коронавирус, могут посетить до 10 000 паломников.

Отметим, что недавно Украина по просьбе правительства Израиля ограничивает прибытие паломников. Несмотря на это в Умань прорываются тысячи хасидов.