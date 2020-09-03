Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на затонувший у пляжа "Дельфин" танкер Delfi, который в конце августа удалось поставить на киль. Тем самым суд частично удовлетворил иск Администрации морских портов Украины.

Постановление судьи Ирины Малярчук опубликовано в Едином реестре судебных решений.

"Удовлетворить заявление ООО "АМПУ" в лице ОФ ГП "АМПУ" (Администрация Одесского морского порта) от 31.08.2020 г... об обеспечении иска. Наложить арест на имущество компании-судовладельца Mister Drake PC... судно Delfi с правом его перемещения и удаления Государственным предприятием "Администрация морских портов Украины" в лице Одесского филиала или другими лицами по поручению последнего", - сказано в документе.

Напомним, судно прибило штормом к пляжу в ночь на 23 ноября 2019 года.

Танкер безуспешно пытались несколько раз поднять, а его владелец через суд пытался запретить АМПУ совершать какие-либо действия по отношению к судну. В свою очередь, АМПУ хочет взыскать с владельца почти 2,4 млн грн, потраченных на Delfi.

В конце августа мэр Одессы Труханов пообещал убрать танкер Delfi за несколько дней.