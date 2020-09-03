Близ Станицы Луганской Луганской области продолжает бушевать пожар. Сильное задымление наблюдается на улицах Шевченко и Москва-Донбасс, жителей которых предупреждают о возможной эвакуации.

Об этом сообщает сайт informator.media.

Обитателей домов названных улиц и прилегающих переулков предлагают укрыться в Станично-Луганской районной больнице. Улица Москва-Донбасс находится на окраине поселка. Отсюда до линии разграничения около 200 метров. Многие дома здесь были разрушены еще во время активных боевых действий в 2014 году.

Огонь уже прошелся по руинам поврежденных снарядами домов. По другим улицам поселка городского типа курсируют полицейские машины и по громкоговорителю предупреждают об опасности и вероятной эвакуации.

Некоторые жители поселка, которые плохо себя почувствовали или опасаются за свою жизнь, уже были доставлены в местную больницу работниками ГСЧС и полиции.

В Станично-Луганском и Новоайдарском районах Луганской области в связи с масштабными пожарами вдоль линии разграничения была объявлена пожароопасная ситуация.

Как писала "Страна", от пожаров сильно страдает и Харьковская область.

В ГСЧС предупредили, что в южных, восточных, центральных регионах и большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей в ближайшие дни тоже ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.