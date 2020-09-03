Житель села Кутьковка Харьковской области Сергей Тесленко получил звание народного героя после того, как при помощи своего трактора спас десятки домов от лесных пожаров. Глава МВД Арсен Аваков наградил смельчака медалью.

Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает издание Newsroom.

Так, мужчина узнал, что огонь подбирается к домам в селе Горобьевка, и сразу же отправился спасать людей от стихии на тракторе.

"О том, что к соседнему селу подбирается лесной пожар я узнал около 12:00 от директора агрофирмы, в которой работаю. Начальник позвонил мне по телефону. После разговора с ним, я с приятелем отправился в село Таволжанка, где стояла наша техника. Подсоединив плуг и впрыгнув в трактор Т-150, я отправился в Горобьевку и уже около 12:30 был там", - вспоминает Сергей.

Он рассказал, что дым от лесного пожара виден в нескольких сотнях метров от крайних домов населенного пункта. По словам Сергея, люди в Горобьевке были шокированы таким масштабным огнем и просто не знали что делать.

"В селе меня встретил парень на мотоцикле. Скорее всего местный. Он рассказал, где нужно вспахать землю в первую очередь. Я опустил плуг и начал отрезать дома, которые еще не загорелись. Иногда приходилось заезжать в огонь, чтобы сманеврировать или развернуться", - добавил Сергей.

Сразу же после того, как в Горобьевке огонь несколько поутих, мужчина направился в ближайшее село Гряниковка, которое тоже пострадало от пожара.

"По пути в Гряниковку я заехал на базу, чтобы дозаправиться. Когда приехал, также опахивал лес, участки с сухой травой и дома, которые еще можно было спасти. За те шесть часов, которые я провел рядом с пожаром, удалось отрезать от огня около 25 домов. Но я их не считал. Я знал, что рядом с Кучковокой - селом, в котором я живу - тоже горит лес. Но, слава Богу, огонь обошел нас стороной", - сказал Сергей.

В четверг, 3 сентября, во время визита в Харьковскую область министр внутренних дел Арсен Аваков наградил Сергея Тесленко медалью "За содействие органам МВД".

Напомним, в среду, 2 сентября, вспыхнул масштабный лесной пожар под Харьковом, который остановил железнодорожные перевозки.

Также мы сообщали, что село Горобьевка полностью сгорело во время лесного пожара в регионе.