В Харькове пять сотрудников и 15 пациентов областной психиатрической больницы №3 заболели коронавирусом. Вспышку выявили после первого случая заболевания, когда обследовали всех контактных лиц.

Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на региональный лабораторный центр.

Уточняется, что у сотрудников и у пациентов заболевание проходило бессимптомно. Выявление Covid-19 осложнялось тем, что не все пациенты специализированного учреждения шли на контакт. Сейчас в лабораторном центре ждут результатов ПЦР-тестов граждан, содержащихся в хосписе - не исключено, что среди них также есть заразившиеся.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский призвал защитить врачей, которых заставляют скрывать, что они заразились коронавирусом в больницах.

Также мы сообщали, что по данным на на 3 сентября, за сутки коронавирусом заразились еще 2430 украинцев.