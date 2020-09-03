В сентябре Украину посетят представители Международного валютного фонда. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко во время пресс-конференции, передают "Украинские Новости".

"Мы ожидаем в ближайшее время миссию МВФ и планируем до конца года Получить средства от МВФ", - сказал Шевченко, не уточняя деталей.

Напомним, МВФ планирует продолжить сотрудничество с Украиной по программе stand-by. В МВФ отметили, что ведут обсуждения с правительством относительно сроков проведения реформ, которые являются условиями для получения Украиной денег от фонда, а также по поводу экономической и финансовой политики государства. Среди дискуссионных вопросов - завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе и тому подобное.

Также мы сообщали, что большинство украинцев высказались против обязательств Украины перед МВФ.