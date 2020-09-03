Заслуженный артист России Михаил Ефремов, который обвиняется в совершении смертельного ДТП, выступил с последним словом в Таганском районном суде Москвы. Во время своей речи актер заявил, что сожалеет о смерти курьера Сергея Захарова и не пытался избежать уголовной ответственности. Кроме того Ефремов назвал алкоголь "диким злом".

Об этом в четверг, 3 сентября, информирует РИА Новости.

"Уважаемое собрание, резонансное дело. Если артист популярный, то и должен отвечать популярно. По полной. Если я не прав, то я дважды не прав. Я вел себя, по-моему, нормально, но оказывается все это время я вел себя негативно, потому что я маленький человек. Никакого негатива я не испытываю. Мне их (родственников погибшего - Ред.) жалко, я им сочувствую. А вот адвокаты стали каким-то препятствием для нашего примирения.

Все говорят, что это не процесс, а цирк и шоу. Давайте разберемся, кто его устроил. Сергей Захаров умер утром 9 числа. В этот день родственники с Добровинским были на телешоу. Если в вашем возрасте вы, Александр Андреевич, решаете приезжать на самокате в суд, то это наверное не шоу. Вы учились у замечательных педагогов, я ваших педагогов знавал, вы для шоу сделаете все. Вы замечательно играете", - заявил актер.

Кроме того Ефремов заверил, что он не хотел уходить от ответственности.

"Я не отмазывался, если б я это делал, все было бы по-другому. Я пошел в суд, чтобы все прояснить. Я не признал вину. Сначала я ее признал. Из всех телевизоров говорили, что я убийца. Сказали, что я играю, мол, не им записал. Потом я не признал вину. Потому что я действительно не помню удара. Мне сказали, что надо выпить столько же, сколько тогда я выпил. Но я сейчас не пью. Я пошел в суд и не стал отмазываться, но и в этом я не прав. Я хотел просто увидеть доказательства. Я разговаривал с Эльманом и сказал ему сразу, что десятку дадут точно. Он не верил. Это лишний мой экспириенс с этим судом", - добавил заслуженный артист России.

Также Ефремов рассказал, почему не признавал свою вину. По словам актера, общественность посчитает, что он виновен вне зависимости от вердикта суда.

"Почему я не высказывал соболезнования потерпевшим в суде? Потому что все сказали бы, что играю на зрителя. Я в тупике. Что бы я не сделал, я не прав. С одной стороны вы хотите чтоб меня жестко наказали, так еще и адвокат у меня не такой. 11 лет, что вам мало что ли? Я понимаю, что я не прав во всем. Я признаю свою вину и искренне раскаиваюсь. Если это сделал я. Такие шикарные доказательства. И я тем более не знаю, что делать мне дальше. Алкоголь это дикое зло, надо знать меру. Потому что если не знаешь меру, то пойдешь на 11 лет на нары", - уверен артист.

Также Ефремов прочитал стихотворение собственного сочинения, которое он посвятил погибшему Сергею Захарову.

"Сергей мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным,

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно

Господи дай мне немного сил а Сергею рая,

Вот бы поговорить с ним, увидеть его помолчать.

Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края".

В конце своей речи актер заявил, что очень любит жену и детей. Ефремов заверил, что всю жизнь он пытался вести себя по совести, поэтому не понимает всеобщей ненависти.

Окончательный приговор актеру Таганский суд вынесет во вторник, 8 сентября.

Напомним, Ефремов на своем джипе попал в смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его авто вылетело на встречку и столкнулось с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.

Ранее "Страна" писала о том, что Ефремов назвал фейком видео, на котором его после ДТП выводят из авто с места водителя.

Также мы сообщали, что родные погибшего в ДТП с Ефремовым вернули деньги, которые артист перевел на их счета.