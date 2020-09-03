Национальный совет по телевидению и радиовещанию в четверг, 3 сентября, лишил радио "Прямой FM" лицензии на вещание.

Об этом сообщает телеканал "Прямой".

За отмену проголосовали пять членов Нацсовета. Генеральный продюсер телеканала "Прямой" Светлана Орловская заявила, что не ожидала другого решения и обвинила Нацсовет в "особом внимании" к каналу.

Лицензия на вещание аннулирована в 6 городах. "Прямой" канал будет оспаривать это решение в суде.

Напомним, перед заседанием Нацсовета, на акции в поддержку "Прямой FM", сторонники Порошенко потребовали закрыть "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Также мы писали о том, что Нацсовет по ТВ принял решение провести проверку телеканала "Прямой" из-за ругательств Ганапольского.