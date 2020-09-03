Министерство энергетики обратилось в Кабинет министров Украины с просьбой вернуть 140 миллионов гривен из созданного 13 апреля фонда борьбы с коронавирусом. Деньги пойдут на возобновление инвестиционного проекта "Новоконстантиновская шахта. Развитие производственных мощностей" в Кировоградской области.

Просьба изложена в официальном письме Минэнерго к правительству, которое обнародовала неправительственная организация StateWatch.

В своем запросе ведомство напомнило, что при создании фонда борьбы с коронавирусом были сокращены расходы на бюджетную программу поддержки строительства Новоконстантиновской урановой шахты. Теперь министерство хочет, чтобы сокращенные расходы были компенсированы за счет того же фонда.

Потратить средства в министерстве собираются на строительство шахты государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат", которое продолжается с 2010 года.

140 миллионов гривен из госбюджета планируется распределить на следующее:

5 миллионов - на выполнение проектно-изыскательских работ;

8 миллионов - на горно-капитальные работы;

58 миллионов - на приобретение подземного горно-проходческого и транспортного оборудования;

13,2 миллиона - на работы по строительству транспортно-складского комплекса;

13 миллионов - на строительство общеплощадочных сооружений;

42,8 миллиона - на работы по увеличению подъемных возможностей ствола.

В Минэнерго отметили, что реализация инвестиционного проекта позволит увеличить добычу урановой руды до 500 тысяч тонн в год и до 700 тонн в 2023 году - производство уранового оксидного концентрата. Также шахта обеспечит около 200 новых рабочих мест, поступление в государственный и местный бюджеты 8,5 миллиардов грн.

Ранее "Страна" писала, что Верховная Рада выделила огромную сумму из фонда на ремонт дорог.

Мы также рассказывали, что здравоохранению досталась лишь шестая часть денег из фонда борьбы с коронавирусом.