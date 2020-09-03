В будущий вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы вынесет приговор артисту Михаилу Ефремову, который обвиняется в пьяном вождении и аварии, которая унесла жизнь человека.

Сегодня, 3 сентября, состоялось очередное судебное заседание. На нем стало известно, что обвинение попросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима.

Максимальная санкция за подобное преступление в России - 12 лет тюрьмы. Прокурор сказала мнение, что Ефремов раскаялся не искренне. А один год гособвинитель предлагает скостить ему за наличие государственных наград и несовершеннолетних детей.

Смертельное ДТП случилось в центре Москвы 8 июня. Ефремов, будучи пьяным в стельку, выехал на встречную полосу и врезался в проезжающее авто. Водитель Сергей Захаров скончался от многочисленных травм в больнице.

В качестве меры пресечения актеру был назначен домашний арест. За эти месяца у Ефремова и его эпатажного адвоката было несколько ключевых линий защиты. Но, судя по развитию событий в суде, скорее всего приговор для Михаила Ефремова будет обвинительный и с реальным сроком.

Накануне вынесения вердикта "Страна" подытоживает, как Михаил Ефремов пытался избежать наказания и почему с большой долей вероятность он пойдет по этапу. Также мы пересказываем сегодняшний суд, в ходе которого Ефремов устроил шоу.

Как Михаил Ефремов пытался избежать наказания

На аварию с участием Михаил Ефремова общественность отреагировала осуждающе. Не поддержали актера даже его взрослые дети.

Вероятно, у Ефремова была надежда на то, что его спасут от тюрьмы за творческие заслуги по указке "сверху". Но там с самого начала обозначили свою позицию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ДТП "чудовищным". На инициативу депутатов Госдумы о лишении Ефремова наград он сказал, что "об этом мы вообще не думаем".

"Пьяный водитель, и не важно, кто он, устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь", - сказал Песков. Тем самым он дал понять, что "вписываться" за актера Владимир Путин не собирается.

Как-то другая реакция Кремля в данном случае была бы странной. Известно, что сам Путин не большой любитель выпить. Более того, год назад он поддержал и подписал закон об ужесточении наказания за вождение в пьяном виде. Если еще в 2019 году Михаилу Ефремову грозило было от 2 до 7 лет тюрьмы, то в 2020м - уже от 5 до 12 лет.

Вероятно, Михаил Ефремов и его защита поняли, что отступать некуда. Поэтому после того, как актер окончательно протрезвел, он записал видеоролик. В нем он призвал вину, покаялся и аккуратно предложил семье погибшего деньги. На мировое соглашение родственники не пошла и деньги брать отказалась - этот план "А" сорвался.

На протяжении трех месяцев после ДТП Ефремову несколько раз становилось плохо. У него повышалось давление. В первый день, когда он должен был начать давать показания в суде, его госпитализировали с подозрением на инсульт. Диагноз не подтвердился. Возможно, избежать тюремного срока по состоянию здоровья было планом "В", но он тоже не сработал.

Параллельно много шума в информационном пространстве делал адвокат Ефремова Эльмар Пашаев. Он выступал с оскорбительными высказываниями в адрес семьи погибших и их адвокатов - например, предлагал им стать на колени, если им неудобно стоять на ногах.

В какой-то момент у Ефремова и его защиты родился план "С" - из разряда невероятных. Мол, в момент аварии актера не было за рулем. Ухватился за эту версию адвокат, так как видео, как Ефремов выходит с водительского места после аварии, не было. В качестве "подтверждения" у актера даже нашли свидетеля.

Правда, как говорят в таких случаях, "маленьким нюансом" стала частичная слепота этого свидетеля. На один глаз он не видит вообще, а на втором у него минус три (с таким зрением без очков распознать человека можно лишь подойдя близко - Ред.) В итоге были проведены экспертизы, которые доказали, что именно Михаил Ефремов был за рулем. А его полуслепому свидетелю теперь самому может грозить наказание - за дачу ложных показаний.

План "D" защиты, который актуален и до сегодняшнего дня, заключается в том, что Ефремов ничего не помнит. Свое состояние в момент аварии актер называет алкогольной комой. Но вероятность, что эта линия сработает, стремится к нулю. Ведь если человек напился в дым, потом совершил действия, из-за которых погиб человек, то это наооборот отягчающий фактор.

"11 лет - очень кровожадно". Последнее слово Ефремова

Сегодня в суде Михаилу Ефремову было предоставлено последнее слово. И то, каким это слово было, характеризует его не с самой лучшей стороны. Актер начал с того, что упрекнул семью погибшего в том, что они посещали эфиры. Назвал это цирком и шоу.

"Резонансное дело, и этот резонанс обостряете все. Если я популярный, я и должен отвечать популярно, в два раза сильнее, чем обычный человек. Я вел себя вроде нормально, а говорят, некрасиво. У потерпевших огромное горе, я им очень сопереживаю. А вот к адвокатам у меня другое отношение. Все говорят, это цирк, шоу. Но давайте разберёмся, кто его устроил. Захаров умер утром 9 числа, а днём его родственники с адвокатом были на телеэфире. Я вас понимаю, вы учились у замечательных педагогов - Герасимова, Макаровой... Я их знавал. Думаю, вас выгнали не за профнепригодность, а за аморальность. Потому что то, что вы делаете - аморально. Я не собирался отмазываться, я пошел в суд, чтобы установить истину. И снова оказался неправ. А если бы отмазался - был бы прав. Записал видео - сказали, играет. Самое странное, что я не помню удара. Говорят, чтобы вспомнил, надо выпить столько же, но я все это время не пью", - сказал Ефремов.

То есть, с одной стороны, он "не собирается отмазываться". А с другой стороны, как говорят на тюремном жаргоне, он продолжает "идти в отказ". "Ваша честь, я раскаиваюсь и признаю свою вину, если это, конечно, сделал я", - сказал Ефремов. Весьма двусмысленное раскаяние.

Михаил Ефремов добавил, что 11 лет колонии, которое просит обвинение, для него "смертельный приговор" (сейчас ему 56 лет, если приплюсовать вероятный срок, то будет 67 лет, - Ред.)

"Я очень люблю людей, детей, жену. Звездой себя никогда не считал. Был бы тут простой человек, не было бы 11 лет, так - 7-8 лет. 11 лет очень кровожадно, конечно. Боюсь, я не доживу. Поэтому это смертный приговор. И у меня единственное желание: прошу суд вынести мне справедливый приговор", - сказал Ефремов.

Также он зачитал стихотворение собственного сочинения "Памяти Сергея Захарова", написанное сумбурным размером, похожим на амфибрахий:

"Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы, а ты погиб совершенно напрасно....

Я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный человек...

Господи, дай мне немного сил.

А Сергею - рая.

Вот бы поговорить с ним...

Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края..."

Ефремов продолжил уже в прозе: "Я в тупике: что бы я ни сделал, все не так. Что вы хотите? Жестко наказать меня? А говорите, что адвокат жестко наказал меня своей защитой. Получается вдвойне. 11 лет - что вам мало, что ли?" - задался вопросом Ефремов.

Наказал ли себя Михаил Ефремов такой защитой или она даст свои плоды - узнаем во вторник, 8 сентября, в день вынесения приговора.