Омские врачи, которые лечили российского оппозиционера Алексея Навального, не согласны с немецкими коллегами в том, что политик был отравлен.

Об этом в среду, 2 сентября, заявил заведующий отделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев в эфире канала "Россия 24".

"Мнения наши разделяются в этом вопросе. Здесь выходят на первый план метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями (к которым относится отравляющее вещество "Новичок" - Ред.)", - сказал медик, отвечая на вопрос, различны ли версии немецких и омских врачей касательно диагноза Навального.

По словам Сабаева, в первые 8 часов пребывания политика на стационаре медики провели химико-токсикологические исследования в трех независимых лабораториях. Результаты анализов показали, что в крови и моче Навального не было выявлено абсолютно никаких токсичных веществ.

При этом главврач подчеркнул, что исследование на наличие фосфороорганических и других сильнодействующих веществ в организме Навального было первоочередной задачей. Ответ был получен уже через несколько минут после начала исследования. Вещества такого рода там подтверждены не были.

"Для фосфороорганических отравлений характерен так называемый медиаторный синдром, проявляющийся несколько иной клиникой. Да, у пациента имели место быть мозаичные проявления холенергического синдрома. Но мозаичные и кратковременные, поэтому и вводился атропин даже в нашей клинике. Но классической картины отравления фосфороорганическими соединениями не было", - отметил Сабаев.

Он добавил, что фосфороорганические соединения являются очень токсичными и использовать их для отравления одного человека невозможно. По его мнению, если бы на пациента пытались воздействовать этим веществом накануне полета или во время него, то симптомы интоксикации наблюдались бы и у окружавших его людей, однако этого не произошло.

"Не забываем, что пациент пребывал в самолете в замкнутом пространстве. Такие вещества являются высокотоксичными и даже в малых дозировках приводят к достаточно фатальным изменениям в организме", - заявил медик.

По его словам, проводились лабораторные исследования на различные спирты, на наркотические вещества, на лекарственные препараты разных групп, в том числе снотворных, седативных, нейролептиков, психотропных. Спектр токсикологических исследований был очень широкий, и по ним был получен отрицательный результат.

Видео: YouTube/ Россия 24

Напомним, Алексея Навального, которому стало плохо когда он возвращался в Москву из Томска на самолете 20 августа, через несколько дней доставили в Берлин для лечения с симптомами отравления.

2 сентября стало известно, что в организме российского политика обнаружили следы яда из группы "Новичок". Об этом заявили власти ФРГ.

В четверг, 3 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина из которого якобы следует, что отравление Навального было сфальсифицировано. Глава республики пообещал передать запись российским спецслужбам.